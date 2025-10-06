Владелец дома, в который врезалась дочь Цапка, отказался от претензий

По его словам, заключено мировое соглашение, подписаны документы об отсутствии претензий к виновнице дорожно-транспортного происшествия. Будет полностью компенсирован материальный ущерб и моральный вред.

Отмечается, что виновница полностью признала ответственность и выразила раскаяние собственнику дома, в который она въехала.

В результате аварии две комнаты были разрушены, хозяева в момент аварии отсутствовали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

