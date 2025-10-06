Владелец дома, в который врезалась дочь Цапка, отказался от претензий
Владелец дома, в который на автомобиле Mercedes врезалась дочь криминального авторитета Сергея Цапка, отказался от претензий к виновнице автоаварии Анастасии Цапок, сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко.
По его словам, заключено мировое соглашение, подписаны документы об отсутствии претензий к виновнице дорожно-транспортного происшествия. Будет полностью компенсирован материальный ущерб и моральный вред.
Отмечается, что виновница полностью признала ответственность и выразила раскаяние собственнику дома, в который она въехала.
В результате аварии две комнаты были разрушены, хозяева в момент аварии отсутствовали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова высмеяла Мерца, заявившего о «связи» России с БПЛА в Германии
- Владелец дома, в который врезалась дочь Цапка, отказался от претензий
- Предложено использовать вышки сотовой связи для предупреждения о БПЛА
- В Госдуме предложили бесплатное питание для учителей
- СМИ: После взрывов в Харькове произошел частичный блэкаут
- Трамп анонсировал поединок UFC в Белом доме в свой юбилей
- Каждая пятая компания в РФ решила перейти на отечественные мессенджеры
- СМИ: Банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой
- Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО из-за подлодок России
- Трамп рассказал, почему не спотыкается на лестницах, как Байден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru