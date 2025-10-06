СМИ: Понедельники наиболее утомительны для мозга и тела

По данным журнала, в этот день недели у людей наблюдается наиболее высокий уровень тревожности, стресса и даже суицидальных наклонностей по сравнению с другими днями. Международные исследования показали, что вероятность внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в первый рабочий день недели вырастет на 19% по сравнению с другими днями недели, как у мужчин, так и у женщин независимо от возраста.

Хотя стресс в понедельник вызывает повышенное беспокойство, это не единственная причина. Согласно исследованиям, неопределенность, с которой начинается новая неделя, а также переход от выходных дней к режиму работы, создают условия для усиления стресса. При этом накопившийся стресс способен привести к серьезным проблемам в организме. Последствия стресса понедельников имеют длительный характер, влияя на здоровье в долгосрочной перспективе.

Психолог должен помогать больному выйти из стрессового состояния, иначе онкология будет прогрессировать, рассказала клинический психолог Ольга Морозова в пресс-центре НСН.

