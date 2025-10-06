В Госдуме предложили бесплатное питание для учителей

Речь идет о бесплатном горячем питании не менее одного раза в день в школах. Как заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье.

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина указала, что горячее питание для учителей может стать не только одной из форм социальной поддержки, но и может способствовать повышению качества всего школьного питания.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил НСН, что сегодня некоторые вузы и школы самостоятельно переходят на правильное питание, правительство готово поддержать эти проекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

