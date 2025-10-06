В Госдуме предложили бесплатное питание для учителей
Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение депутатов межфракционный проект закона о бесплатном питании для учителей, сообщает ТАСС.
Речь идет о бесплатном горячем питании не менее одного раза в день в школах. Как заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, бесплатное горячее питание для них — не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье.
Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина указала, что горячее питание для учителей может стать не только одной из форм социальной поддержки, но и может способствовать повышению качества всего школьного питания.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил НСН, что сегодня некоторые вузы и школы самостоятельно переходят на правильное питание, правительство готово поддержать эти проекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владелец дома, в который врезалась дочь Цапка, отказался от претензий
- Предложено использовать вышки сотовой связи для предупреждения о БПЛА
- В Госдуме предложили бесплатное питание для учителей
- СМИ: После взрывов в Харькове произошел частичный блэкаут
- Трамп анонсировал поединок UFC в Белом доме в свой юбилей
- Каждая пятая компания в РФ решила перейти на отечественные мессенджеры
- СМИ: Банки навязывают страховки с 18-кратной наценкой
- Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО из-за подлодок России
- Трамп рассказал, почему не спотыкается на лестницах, как Байден
- СМИ: ЗРК Patriot неспособен перехватывать ракеты РФ над Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru