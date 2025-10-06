Захарова высмеяла Мерца, заявившего о «связи» России с БПЛА в Германии

Берлин еще не разобрался в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток», однако уже делает поспешные выводы по другой ситуации, сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Аэропорт в Мюнхене возобновил полеты после приостановки из-за БПЛА

Так она отреагировала на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего о якобы связи Москвы с появлением беспилотников в небе над ФРГ. «До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — написала дипломат.

Ранее стало известно, что замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиМИД РФМария ЗахароваГермания

