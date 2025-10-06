Захарова высмеяла Мерца, заявившего о «связи» России с БПЛА в Германии

Так она отреагировала на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего о якобы связи Москвы с появлением беспилотников в небе над ФРГ. «До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — написала дипломат.

Ранее стало известно, что замеченные над аэропортом Мюнхена БПЛА были военными беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

