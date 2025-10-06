Предложено использовать вышки сотовой связи для предупреждения о БПЛА

Для этого необходимо установить на вышках сотовой связи камеры высокого разрешения и специальные микрофоны, которые будут фиксировать звук и визуальные признаки приближающегося беспилотника. Соответствующее предложение направлено первому заместителю председателя кабмина РФ Денису Мантурову.

Как считают депутаты, это обеспечит раннее выявление потенциальных рисков, и своевременное принятие необходимых мер для предотвращения нападения, снизит ущерб от возможных происшествий и повысит общий уровень общественной безопасности.

Отмечается, что угроза с беспилотниками приобретает всё большую значимость в обеспечении безопасности жизненно важных инфраструктурных объектов.

Ранее беспилотники атаковали комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

