Предложено использовать вышки сотовой связи для предупреждения о БПЛА
Для усиления защиты стратегических промышленных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов в ЛДПР предложили внедрить интеллектуальную систему раннего предупреждения об атаках, сообщают «Известия».
Для этого необходимо установить на вышках сотовой связи камеры высокого разрешения и специальные микрофоны, которые будут фиксировать звук и визуальные признаки приближающегося беспилотника. Соответствующее предложение направлено первому заместителю председателя кабмина РФ Денису Мантурову.
Как считают депутаты, это обеспечит раннее выявление потенциальных рисков, и своевременное принятие необходимых мер для предотвращения нападения, снизит ущерб от возможных происшествий и повысит общий уровень общественной безопасности.
Отмечается, что угроза с беспилотниками приобретает всё большую значимость в обеспечении безопасности жизненно важных инфраструктурных объектов.
Ранее беспилотники атаковали комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
