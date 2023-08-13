СМИ: НАТО надеялось на чудо при контрнаступлении украинской армии

Североатлантический альянс понадеялся на чудо при контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое НАТО пообещал Киев. Об этом заявил один из офицеров Соединённых Штатов,участвовавший в подготовке украинских военных. Об этом пишет газета The Times.

Взятый в плен украинский боец заявил о провале контрнаступления

«НАТО ожидало чудес, а украинцы обещали им (чудеса — прим. НСН)», — сказал офицер ВС США.

Журналисты издания сообщают, что Киев и западные союзники Украины начали обвинять друга друга в неудачах контрнаступления ВСУ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что российская армия перехватила инициативу после отражения наступления украинских войск.



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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаНАТО

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