СМИ: НАТО надеялось на чудо при контрнаступлении украинской армии
Североатлантический альянс понадеялся на чудо при контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое НАТО пообещал Киев. Об этом заявил один из офицеров Соединённых Штатов,участвовавший в подготовке украинских военных. Об этом пишет газета The Times.
«НАТО ожидало чудес, а украинцы обещали им (чудеса — прим. НСН)», — сказал офицер ВС США.
Журналисты издания сообщают, что Киев и западные союзники Украины начали обвинять друга друга в неудачах контрнаступления ВСУ.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что российская армия перехватила инициативу после отражения наступления украинских войск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru