Взятый в плен украинский боец заявил о провале контрнаступления
Украинский разведчик, который попал в плен, заявил что контрнаступление провалилось, сообщает РИА Новости.
По его словам, потери армии Украины оказались большими, а задачи контрнаступления командование им не раскрывало, и его разведывательный батальон существовал только на бумаге.
Как утверждает мужчина, первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированный бригады украинских Вооруженных сил потеряла около 100 человек, там остался 21 человек вместе с командиром.
Ранее Балицкий заявил, что ВСУ сдаются в плен целыми взводами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru