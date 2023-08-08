Взятый в плен украинский боец заявил о провале контрнаступления

По его словам, потери армии Украины оказались большими, а задачи контрнаступления командование им не раскрывало, и его разведывательный батальон существовал только на бумаге.

Как утверждает мужчина, первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированный бригады украинских Вооруженных сил потеряла около 100 человек, там остался 21 человек вместе с командиром.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ сдаются в плен целыми взводами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

