СМИ: Бойцы «Вагнера» взяли под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске
Частная военная компания «Вагнер» взяла под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».
Предприятие находится на севере промзоны Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ).
На минувшей неделе военкор Александр Симонов сообщил, что бойцы «Вагнера» зашли с севера и начинают продвижение вглубь территории АЗОМ.
Ранее ЧВК заявила о приближении к железной дороге на Часов Яр, по которой идет снабжение украинских войск в Артемовске.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- В Совфеде обеспокоены сокращением розничных рынков в стране
- Песков рассказал о сотрудничестве России с другими государствами в сфере науки
- Боярский заявил о намерении завершить театральную карьеру
- Предсказавший крах Lehman Brothers аналитик ждёт банкротства Credit Suisse
- Лавров: Продвижение инфраструктуры НАТО в Азии – заявка на долгую конфронтацию
- Аксенов допустил провокации ВСУ к годовщине воссоединения Крыма с РФ
- Лавров: Россия не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока
- В Кремле заявили о непризнании Международного уголовного суда
- Президент Чехии считает, что самолеты L-159 не подходят Украине
- В ЛНР обнаружили передающий разведданные радиозонд украинских диверсантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru