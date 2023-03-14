СМИ: Бойцы «Вагнера» взяли под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске

Частная военная компания «Вагнер» взяла под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

Боец «Вагнера»: ВСУ работают всеми видами вооружений на Артемовском направлении

Предприятие находится на севере промзоны Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ).

На минувшей неделе военкор Александр Симонов сообщил, что бойцы «Вагнера» зашли с севера и начинают продвижение вглубь территории АЗОМ.

Ранее ЧВК заявила о приближении к железной дороге на Часов Яр, по которой идет снабжение украинских войск в Артемовске.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРЧВК "Вагнер"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры