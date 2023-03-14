Боец «Вагнера»: ВСУ работают всеми видами вооружений на Артемовском направлении
Украинская армия использует всевозможные виды вооружения для ударов по бойцам частной военной компании «Вагнер», которые продвигаются в направлении Часова Яра под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом рассказал боец ЧВК в беседе с РИА Новости.
«По нам у них задействована авиация, "вертушки" (вертолеты. - НСН) вылетают за светлый день по раз семь-восемь. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе», — отметил военный.
Кроме того, боец поделился, что ВСУ используют «танковую карусель»: одна машина сменяет на позициях другую, пишет RT.
«Каждый танк по "тридцатке" (30 выстрелов. - НСН) "откидал", батальон уехал, другой заехал», — пояснил собеседник агентства.
Боец также отметил, что противник неплохо держит оборону, однако на некоторых участках российским силам удается «проламывать» ее через один-два дня.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске тяжелая, сюда постоянно прибывают новые резервы ВСУ, но российские военные «идут вперед и будут идти вперед», напоминает телеканал «360».
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