В ЧВК «Вагнер» сообщили о приближении к дороге, по которой снабжается Артемовск

Военнослужащие ЧВК приближаются к железной дороге на Часов Яр, рассказал в беседе с агентством боец «Вагнера».

По его словам, российские силы теснят украинские войска к северу и западу от Артемовска. Бойцы перерезают автомобильные пути снабжения группировки ВСУ, отметил он.

Главком ВСУ Валерий Залужный ранее выступил за продолжение боев в Артемовске. Такого же мнения придерживается командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

ВСУ сосредотачивают силы для деблокады Артемовска, сообщил в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, украинская армия несет большие потери и пытается отыграться на мирном населении, передает НСН.

