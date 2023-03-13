В ЧВК «Вагнер» сообщили о приближении к дороге, по которой снабжается Артемовск

Бойцы ЧВК «Вагнер» отрезают группировку украинской армии в Артемовске (Бахмут) от снабжения. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ сообщили о «невиданных» потерях среди украинских военных

Военнослужащие ЧВК приближаются к железной дороге на Часов Яр, рассказал в беседе с агентством боец «Вагнера».

По его словам, российские силы теснят украинские войска к северу и западу от Артемовска. Бойцы перерезают автомобильные пути снабжения группировки ВСУ, отметил он.

Главком ВСУ Валерий Залужный ранее выступил за продолжение боев в Артемовске. Такого же мнения придерживается командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

ВСУ сосредотачивают силы для деблокады Артемовска, сообщил в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, украинская армия несет большие потери и пытается отыграться на мирном населении, передает НСН.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧВК "Вагнер"
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