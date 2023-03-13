В ЧВК «Вагнер» сообщили о приближении к дороге, по которой снабжается Артемовск
Бойцы ЧВК «Вагнер» отрезают группировку украинской армии в Артемовске (Бахмут) от снабжения. Об этом сообщает РИА Новости.
Военнослужащие ЧВК приближаются к железной дороге на Часов Яр, рассказал в беседе с агентством боец «Вагнера».
По его словам, российские силы теснят украинские войска к северу и западу от Артемовска. Бойцы перерезают автомобильные пути снабжения группировки ВСУ, отметил он.
Главком ВСУ Валерий Залужный ранее выступил за продолжение боев в Артемовске. Такого же мнения придерживается командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
ВСУ сосредотачивают силы для деблокады Артемовска, сообщил в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, украинская армия несет большие потери и пытается отыграться на мирном населении, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Bloomberg: Россия резко нарастила поставки нефти по морю
- Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 14 марта
- В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова
- В ЧВК «Вагнер» сообщили о приближении к дороге, по которой снабжается Артемовск
- Монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру
- В Госдуме рассказали о выгоде государства от повышения призывного возраста
- Пригожин обозвал министра обороны Италии, связавшего ЧВК «Вагнер» и мигрантов
- Сунак: Китай создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка
- В МИД РФ обозначили сроки продления зерновой сделки
- Разыскиваемого за киберпреступления россиянина экстрадировали из Грузии в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru