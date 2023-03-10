СМИ: ЧВК «Вагнер» зашла на территорию завода «АЗОМ» в Артемовске
Бойцы частной военной компании «Вагнер» вошли на территорию «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов.
«Штурмовые группы ... зашли ... с севера и начинают продвижение вглубь территории промышленного предприятия», — написал военкор в своем Telegram-канале.
Симонов подчеркнул, что АЗОМ — большая территория с плотной промышленной застройкой. Кроме того, на заводе есть сеть подземных коммуникаций, уходящая под землю «на десятки этажей».
Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» заняли восточную часть Артемовска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru