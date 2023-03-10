СМИ: ЧВК «Вагнер» зашла на территорию завода «АЗОМ» в Артемовске

Бойцы частной военной компании «Вагнер» вошли на территорию «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

Пушилин: Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске

«Штурмовые группы ... зашли ... с севера и начинают продвижение вглубь территории промышленного предприятия», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Симонов подчеркнул, что АЗОМ — большая территория с плотной промышленной застройкой. Кроме того, на заводе есть сеть подземных коммуникаций, уходящая под землю «на десятки этажей».

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» заняли восточную часть Артемовска.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"СпецоперацияДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры