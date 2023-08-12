СМИ: Белорусские десантники завершили подготовку с «Вагнером»
Белорусские десантники окончили подготовку, которую проходили совместно с бойцами группы «Вагнер». Об этом сообщает государственный телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Минобороны республики.
В сообщении отмечается, что со стороны Белоруссии в учениях участвовали подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военные изучили минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях в условиях СВО.
«Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании "Вагнер". На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий», – цитирует сообщения «Интерфакс».
Ранее подразделения механизированных бригад армии Белоруссии приступили к занятиям с инструкторами частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru