СМИ: Белорусские десантники завершили подготовку с «Вагнером»

В сообщении отмечается, что со стороны Белоруссии в учениях участвовали подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военные изучили минно-взрывные заграждения, тактическую медицину, оказание первой помощи и самопомощи при различных огнестрельных ранениях в условиях СВО.



«Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании "Вагнер". На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий», – цитирует сообщения «Интерфакс».

Ранее подразделения механизированных бригад армии Белоруссии приступили к занятиям с инструкторами частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

