НБКИ: Средний размер микрозайма в РФ в мае превысил 10 тысяч рублей

Отмечается, что специалисты провели анализ данных двух тысяч микрофинансовых организаций, передающих сведения в НБКИ. Согласно данным, по итогам мая средний размер микрокредита составил 10,06 тысячи рублей.

При этом указывается, что по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 0,5%, однако в годовом выражении этот показатель увеличился более существенно — на 9,9% (9,15 тысячи рублей в мае прошлого года).

Ранее сообщалось, что российские микрофинансовые организации в мае 2024 года одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

