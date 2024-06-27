НБКИ: Средний размер микрозайма в РФ в мае превысил 10 тысяч рублей
Средний размер микрозайма в России в мае превысил 10 тысяч рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что специалисты провели анализ данных двух тысяч микрофинансовых организаций, передающих сведения в НБКИ. Согласно данным, по итогам мая средний размер микрокредита составил 10,06 тысячи рублей.
При этом указывается, что по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 0,5%, однако в годовом выражении этот показатель увеличился более существенно — на 9,9% (9,15 тысячи рублей в мае прошлого года).
Ранее сообщалось, что российские микрофинансовые организации в мае 2024 года одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru