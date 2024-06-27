В Челябинске запретили продажу алкоголя ночью в барах, размещенных в жилых домах

Отмечается, что запрет начнет действовать с сентября. Согласно данным, розничная продажа алкоголя будет запрещена в барах, кафе и буфетах в рабочие дни с 22:00 до 10:00.

Добавляется, что в выходные и нерабочие праздничные дни ограничения начнут действовать с 23:00 и до 10:00.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о регулировании розничной продажи алкоголя в летнем кафе. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина пояснила, что до этого момента распитие алкоголя на верандах было запрещено, но все закрывали на это глаза. Теперь продажа алкоголя на верандах и других сезонных помещениях ресторанов разрешена, передает «Радиоточка НСН».

