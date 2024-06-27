Гутерреш: Реформа СБ ООН должна начаться с постоянного членства Африки

Он отметил, что консенсуса в этом вопросе можно достичь, опираясь на мнение пяти постоянных членов Совбеза. По словам Гутерреша, первым шагом должно стать предоставление, по крайней мере, одного места постоянного члена СБ для Африки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что то, как секретариат ООН отреагировал на удар Украины американскими ракетами по Севастополю, показывает, что этот орган ведет политику двойных стандартов, передает «Радиоточка НСН».

