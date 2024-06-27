Кабмин выделил 1,9 млрд рублей Дальнему Востоку на развитие инфраструктуры

Правительство РФ выделил почти 1,9 миллиарда рублей пяти регионам Дальнего Востока на развитие инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Сахалине и Чукотке. Средства будут использованы для строительства ливневых канализаций, очистных сооружений, а также транспортной инфраструктуры для туристических и других объектов.

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До этого российский лидер Владимир Путин поддержал предложение доставлять грузы в малые населенные пункты на Дальнем Востоке частной авиацией. Об этом президент высказался на встрече с жителями Дальнего Востока.

По словам главы государства, по Дальнему Востоку в целом нужно осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры. Путин также отметил, что необходимо развивать местные авиалинии. Президент подчеркнул, что беспилотный авиатранспорт также является крайне перспективным видом транспорта для таких расстояний, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Дальний ВостокМихаил Мишустин

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