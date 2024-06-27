Зеленский: Украина не желает затягивания конфликта из-за больших потерь
Украина не желает затягивания конфликта, так как у неё много раненых и убитых на поле боя. Как сообщает ТАСС, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По прибытии на саммит Евросоюза, он отметил, что план урегулирования должен быть создан «в течение нескольких месяцев».
«Мы не хотим, чтобы это продолжалось годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», - указал украинский лидер.
Он также добавил, что после первой мирной конференции в Швейцарии у Киева не было каких-либо контактов с Москвой.
Ранее Зеленский заявил, что условия президента РФ Владимира Путина о прекращении боевых действий являются ультиматумом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru