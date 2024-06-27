СМИ: Российский авторынок ждет падение на 8–10%
Российский автомобильный рынок в ближайшее время может упасть на 8-10%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
Уточняется, что с 1 июля вступает в силу решение Центробанка об ограничении автокредитования и повышении надбавки к коэффициентам риска. Аналитики издания полагают, что это может привести к росту ставок по кредитам до 27% при покупке подержанных автомобилях, и до 24% при покупке новых машин.
В этом случае банки реже будут предоставлять кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что приведет к сокращению продаж.
Ранее сообщалось, что в мае 2024 года количество автокредитов в России выросло на 8%. Тенденцию зафиксировали на фоне снижения количества проданных автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru