СМИ: Российский авторынок ждет падение на 8–10%

Уточняется, что с 1 июля вступает в силу решение Центробанка об ограничении автокредитования и повышении надбавки к коэффициентам риска. Аналитики издания полагают, что это может привести к росту ставок по кредитам до 27% при покупке подержанных автомобилях, и до 24% при покупке новых машин.

В этом случае банки реже будут предоставлять кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что приведет к сокращению продаж.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года количество автокредитов в России выросло на 8%. Тенденцию зафиксировали на фоне снижения количества проданных автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

