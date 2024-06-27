Главный пристав РФ Аристов сообщил о кратном росте числа выдворяемых мигрантов

В России кратно увеличилось число выдворяемых из страны мигрантов, заявил директор ФССП (Федеральной службы судебных приставов) Дмитрий Аристов, передает ТАСС.

По его словам, за пять месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы РФ более 30 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, за тот же период 2023 года — 12,7 тысяч граждан.

Судебные приставы за семь лет выдворили из России 200 тысяч мигрантов

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что с начала года из страны выслали более 30 тысяч иностранных граждан, также правоохранители закрыли въезд 100 тысячам иностранцев.

Свыше 9 млн трудовых мигрантов из стран СНГ въехали на территорию России в прошлом году. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Как уточнила омбудсмен, на миграционный учет было поставлено 8 507 906 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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