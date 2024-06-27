Главный пристав РФ Аристов сообщил о кратном росте числа выдворяемых мигрантов

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что с начала года из страны выслали более 30 тысяч иностранных граждан, также правоохранители закрыли въезд 100 тысячам иностранцев.

Свыше 9 млн трудовых мигрантов из стран СНГ въехали на территорию России в прошлом году. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Как уточнила омбудсмен, на миграционный учет было поставлено 8 507 906 человек, передает «Радиоточка НСН».

