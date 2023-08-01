Опрос: Более половины поляков боятся группы «Вагнера» в Белоруссии

Более половины жителей Польши (50,6%) воспринимают присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии как угрозы. Такие данные приводит лаборатория IBRiS, исследование проводилось для газеты Rzeczpospolita.

При этом 28,2% этих граждан выразили полную уверенность в том, что ЧВК «Вагнер» - потенциальная опасность для Польши, а 22,4% ответили «скорее да». При этом 36,1% поляков вообще не видят в этом никакой угрозы.

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До этого министерство внутренних дел Литвы пригрозило закрыть государственную границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране бойцов «Вагнера». В ведомстве также отметили, что Литва подготовила «планы прикрытия», а в ближайшее время на территории страны пройдут учения.

Сама Польша уже допустила полную изоляцию Белоруссии по той же причине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Днем ранее стало известно, что Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией. Генеральное командование Вооруженных сил Польши в Twitter опубликовало фотографии военных со снайперским оружием на фоне пограничного заграждения.

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ФОТО: РИА Новости
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