Опрос: Более половины поляков боятся группы «Вагнера» в Белоруссии

До этого министерство внутренних дел Литвы пригрозило закрыть государственную границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране бойцов «Вагнера». В ведомстве также отметили, что Литва подготовила «планы прикрытия», а в ближайшее время на территории страны пройдут учения.

Сама Польша уже допустила полную изоляцию Белоруссии по той же причине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Днем ранее стало известно, что Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией. Генеральное командование Вооруженных сил Польши в Twitter опубликовало фотографии военных со снайперским оружием на фоне пограничного заграждения.

