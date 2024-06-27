Третьей погибшей при сходе вагонов поезда в Коми оказалась 16-летняя девушка

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России подтвердило гибель трёх человек в результате схода вагонов поезда «Воркута — Новороссийск» в республике Коми. Об этом сообщает ТАСС.

В Коми под вагоном сошедшего с рельсов поезда обнаружили тело мужчины

По данным ведомства, третья жертва происшествия - пропавшая из вагона №10 девушка 16 лет.

«Обнаружено тело третьего погибшего... Это девушка 16 лет, которая ранее числилась пропавшей без вести, её долго искали», - говорится в сообщении.

Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что по меньшей мере 40 человек получили травмы в результате схода вагонов пассажирского поезда в Коми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / соцсети
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