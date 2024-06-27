В Европарламенте потребовали отменить председательство Венгрии в ЕС

Депутат Европарламента Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС, сообщает The Guardian.

По его словам, председательство Венгрии в ЕС будет крайне вредным для репутации Совета. Правительство Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии, прим. НСН) он сравнил с диктатурой.

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С 1 июля Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. Полномочия страны в этой роли продлятся до конца 2024 года. Как обещал 25 июня венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока, председательство даст стране возможность «провести стратегические дебаты по важным политическим вопросам».

По данным СМИ, именно Венгрия не давала Европейскому союзу использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. При этом ЕС предложил Венгрии сделку, по которой ее доля брюссельских средств не будет отправляться на закупку оружия для ВСУ. Именно венгерский лидер накладывает вето на ряд антироссийских решений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВенгрияЕвросоюз

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