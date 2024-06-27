В Европарламенте потребовали отменить председательство Венгрии в ЕС

С 1 июля Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. Полномочия страны в этой роли продлятся до конца 2024 года. Как обещал 25 июня венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока, председательство даст стране возможность «провести стратегические дебаты по важным политическим вопросам».

По данным СМИ, именно Венгрия не давала Европейскому союзу использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. При этом ЕС предложил Венгрии сделку, по которой ее доля брюссельских средств не будет отправляться на закупку оружия для ВСУ. Именно венгерский лидер накладывает вето на ряд антироссийских решений, передает «Радиоточка НСН».

