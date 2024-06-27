Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
Евросоюз и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности. Как сообщает ТАСС, документ подписали украинский лидер Владимир Зеленский, председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности, в случае «будущей агрессии» соглашение обязывает ЕС в течение 24 часов провести с Украиной консультации.
Также документ предусматривает поставки Киеву оружия, военную подготовку украинских военнослужащих, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование территории.
Кроме того, в договоре говорится о финансовой поддержке Киева в размере 50 млрд евро в ближайшие четыре года, обмене разведданными и спутниковыми снимками, гуманитарной помощи и поддержке в восстановлении страны.
Уточняется, что соглашение заключено на 10 лет.
Также на полях саммита ЕС Зеленский, с украинской стороны, подписал соглашения о безопасности с Литвой и Эстонией.
Ранее Украина подписало 10-летнее соглашение по безопасности с США, в рамках которого Вашингтон обязуется помочь Киеву поставками оружия и боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru