Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

В частности, в случае «будущей агрессии» соглашение обязывает ЕС в течение 24 часов провести с Украиной консультации.

Также документ предусматривает поставки Киеву оружия, военную подготовку украинских военнослужащих, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование территории.

Кроме того, в договоре говорится о финансовой поддержке Киева в размере 50 млрд евро в ближайшие четыре года, обмене разведданными и спутниковыми снимками, гуманитарной помощи и поддержке в восстановлении страны.

Уточняется, что соглашение заключено на 10 лет.

Также на полях саммита ЕС Зеленский, с украинской стороны, подписал соглашения о безопасности с Литвой и Эстонией.

Ранее Украина подписало 10-летнее соглашение по безопасности с США, в рамках которого Вашингтон обязуется помочь Киеву поставками оружия и боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

