Армия Белоруссии начала занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»

Подразделения механизированных бригад армии Белоруссии приступили к занятиям с инструкторами частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.

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Проводятся тренировки по слаживанию отделений с учетом опыта «Вагнера», отметили в ведомстве.

В Минске уточнили, что упор делается на отработку элементов активной обороны и выживаемости личного состава в условиях активного применения беспилотников.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов «Вагнера» переместились в сторону Сувалкского коридора. Политик счел это «шагом к нападению на польскую территорию», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны Белоруссии
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Военные УченияБелоруссия

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