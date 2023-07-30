Армия Белоруссии начала занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»
Подразделения механизированных бригад армии Белоруссии приступили к занятиям с инструкторами частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны республики.
Проводятся тренировки по слаживанию отделений с учетом опыта «Вагнера», отметили в ведомстве.
В Минске уточнили, что упор делается на отработку элементов активной обороны и выживаемости личного состава в условиях активного применения беспилотников.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов «Вагнера» переместились в сторону Сувалкского коридора. Политик счел это «шагом к нападению на польскую территорию», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Белоруссии начала занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»
- ЭКОВАС допустило применение силы против мятежников в Нигере
- ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области
- Блинкен сравнил изменение климата с угрозой ядерной войны
- На Урале в ДТП с уснувшим водителем погибли три человека
- Пушилин: экипаж остановившего колонну ВСУ танка представят к награде
- СМИ: ВСУ дважды за день обстреляли автомобильный пункт «Теткино»
- В Пакистане в результате взрыва погибли 35 человек
- В Индии резко выросло число заразившихся лихорадкой Денге
- Бывший советник Кучмы призвал Зеленского остановить мобилизацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru