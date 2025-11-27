Степашин: Одесса и Николаев могут добровольно воссоединиться с Россией
Следующим этапом украинского конфликта может стать добровольное присоединение к России Одессы и Николаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего премьера России, председателя Ассоциации юристов РФ Сергея Степашина.
«Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было <…> добровольно», - указал он.
В то же время экс-глава правительства указал, что на текущий момент усилия должны быть направлены на поиск мирного решения, включая рассмотрение плана, предложенного США, «а дальше будет видно».
Территории Одесской и Николаевской областей Украины соответствуют целям специальной военной операции, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
