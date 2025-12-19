СМИ: Москва увеличила скидки на нефть для КНР до рекордных $35 за баррель

На этом фоне российским компаниям пришлось экстренно искать альтернативных покупателей. Ключевым направлением стал Китай, которому предложены беспрецедентные скидки.

В Балтийских портах нефть Urals продается со скидкой в $35 к Brent, что делает стоимость ниже $30. Это минимум с 2020 года. Средняя скидка составляет около $21,5, а цена ключевого экспортного сорта — примерно $40 за баррель, что на треть ниже заложенного в бюджет РФ уровня.

Ранее Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяной танкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

