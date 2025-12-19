СМИ: Москва увеличила скидки на нефть для КНР до рекордных $35 за баррель
Россия резко удешевляет нефть для Китая после отказа от нее нефтеперерабатывающих заводов Индии, сообщает Reuters.
На этом фоне российским компаниям пришлось экстренно искать альтернативных покупателей. Ключевым направлением стал Китай, которому предложены беспрецедентные скидки.
В Балтийских портах нефть Urals продается со скидкой в $35 к Brent, что делает стоимость ниже $30. Это минимум с 2020 года. Средняя скидка составляет около $21,5, а цена ключевого экспортного сорта — примерно $40 за баррель, что на треть ниже заложенного в бюджет РФ уровня.
Ранее Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяной танкер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
