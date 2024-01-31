Шойгу обвинил «Уралтрансмаш» в медленном выпуске техники

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу обвинил главного конструктора «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге за затягивание сроков изготовления артиллерийских комплексов. Министр напомнил, что нарастить производство самоходной артиллерии поручал президент РФ Владимир Путин.

Шойгу призвал руководство предприятия прекратить «дурака валять». По его словам, «должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо». Слова министра приводит пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту САУ

Поручение требуется выполнить, так как оно связано с работой на поле боя, добавил Шойгу. В течение недели министр ждет доклад, в котором должен отразиться план по ускорению темпов производства.

Минобороны собирается подписать долгосрочный контракт с «Уралтрансмашем», так как самоходная артиллерия сейчас крайне востребована, сказал глава военного ведомства.

В свою очередь гендиректор «Уралтрансмаша» Олег Емельянов доложил Шойгу, что объем производства самоходной артиллерии в 2023 году увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Также завершается производство первой партии новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ».

Ранее Шойгу проверил производство крылатых ракет «Искандер» и «Калибр».


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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:ЕкатеринбургСергей Шойгу

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