Шойгу обвинил «Уралтрансмаш» в медленном выпуске техники

Поручение требуется выполнить, так как оно связано с работой на поле боя, добавил Шойгу. В течение недели министр ждет доклад, в котором должен отразиться план по ускорению темпов производства.

Минобороны собирается подписать долгосрочный контракт с «Уралтрансмашем», так как самоходная артиллерия сейчас крайне востребована, сказал глава военного ведомства.

В свою очередь гендиректор «Уралтрансмаша» Олег Емельянов доложил Шойгу, что объем производства самоходной артиллерии в 2023 году увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Также завершается производство первой партии новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ».

Ранее Шойгу проверил производство крылатых ракет «Искандер» и «Калибр».



