Шойгу проверил производство крылатых ракет «Искандер» и «Калибр»

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа, он проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и комплекса «Искандер» на предприятии «Алмаз-Антей».

«Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь по этому году программа будет выполнена полностью», - указал министр.

Ранее Шойгу заявил, что Россия в разы нарастила выпуск основных видов вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».