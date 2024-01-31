Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту САУ

«Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту ... систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция-СВ», — указали в ведомстве.

Министр уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Как отметил руководитель завода, план выполняется, мощности позволяют увеличить производство. Шойгу призвал использовать эти возможности.

Ранее глава Минобороны проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге, напоминает телеканал «360».

Кроме того, Шойгу провел совещание с руководством машиностроительного завода имени М.И. Калинина (МЗИК) и ОКБ «Новатор», поставив перед ними задачу активизировать работу над производством двигателей и пусковых установок, пишет Ura.ru.

