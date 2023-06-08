Шойгу: Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники на СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости ускорения поставок всех видов военной техники в зону проведения спецоперации.

Шойгу проинспектировал цех по производству зенитных ракет для ПВО

По его словам, российские военные с помощью техники эффективно уничтожают иностранную бронетехнику.

Накануне Шойгу заявил, что за три дня боевых действий ВСУ потеряли на всех направлениях до 3 715 военнослужащих

Глава Минобороны также заявлял, что ночью 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении, однако по противнику силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами был нанесен превентивный удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Минобороны РФСергей ШойгуСпецоперация

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