Шойгу: Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники на СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости ускорения поставок всех видов военной техники в зону проведения спецоперации.
По его словам, российские военные с помощью техники эффективно уничтожают иностранную бронетехнику.
Накануне Шойгу заявил, что за три дня боевых действий ВСУ потеряли на всех направлениях до 3 715 военнослужащих
Глава Минобороны также заявлял, что ночью 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении, однако по противнику силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами был нанесен превентивный удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВСУ начали наступление на Пологи, Токмак и Васильевку
- Минпромторг предложил ввести цифровой акциз на пиво и сладкие напитки
- Украинский суд заочно осудил депутатов Госдумы за признание независимости ДНР и ЛНР
- Глава МИД Украины нахамил в ответ на идею Эрдогана расследовать подрыв ГЭС
- Шойгу: Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники на СВО
- Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло до 31 человека
- СМИ: Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России
- «Повысят баллы или нет?»: как подать апелляцию на результаты ЕГЭ и ОГЭ
- В Хургаде российский турист погиб после нападения акулы
- Власти Румынии вышлют 51 сотрудника российского посольства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru