Шойгу: Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники на СВО

По его словам, российские военные с помощью техники эффективно уничтожают иностранную бронетехнику.

Накануне Шойгу заявил, что за три дня боевых действий ВСУ потеряли на всех направлениях до 3 715 военнослужащих

Глава Минобороны также заявлял, что ночью 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении, однако по противнику силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами был нанесен превентивный удар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

