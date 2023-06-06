Шойгу: за три дня ВСУ потеряли 3715 военнослужащих и 52 танка

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три дня боевых действий Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях до 3 715 военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Шойгу заявил о провалившемся начале контрнаступления ВСУ

Он добавил, что Вооружёнными силами РФ также были уничтожены 52 украинских танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов и два вертолёта.

Ранее Шойгу заявил, что за месяц российскими войсками были перехвачены 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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