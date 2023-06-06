Шойгу: за три дня ВСУ потеряли 3715 военнослужащих и 52 танка

Он добавил, что Вооружёнными силами РФ также были уничтожены 52 украинских танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов и два вертолёта.

Ранее Шойгу заявил, что за месяц российскими войсками были перехвачены 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

