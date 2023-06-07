Шойгу проинспектировал цех по производству зенитных ракет для ПВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в Западном военном округе

В сообщении говорится, что министр проверил исполнение гособоронзаказа по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны.

«Министр обороны РФ отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией «Алмаз-Антей» востребована, и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции», - указали в министерстве.

Отмечается, что Шойгу заявил о необходимости сократить сроки ввода в строй новых производственных мощностей посредством «синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские штурмовики в зоне СВО должны получать снаряды в приоритетном порядке и сверх установленных норм, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mod_russia
ТЕГИ:ПВОВооружениеГособоронзаказСергей ШойгуМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры