Шойгу проинспектировал цех по производству зенитных ракет для ПВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В сообщении говорится, что министр проверил исполнение гособоронзаказа по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны.
«Министр обороны РФ отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией «Алмаз-Антей» востребована, и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции», - указали в министерстве.
Отмечается, что Шойгу заявил о необходимости сократить сроки ввода в строй новых производственных мощностей посредством «синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские штурмовики в зоне СВО должны получать снаряды в приоритетном порядке и сверх установленных норм, сообщает RT.
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