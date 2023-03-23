Генштаб ВСУ признал, что ошибочно сообщил о выводе войск РФ из Новой Каховки

Генеральный штаб украинской армии опроверг собственное заявление об уходе подразделений Вооруженных сил России из города Новая Каховка в Херсонской области.

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Генштаб ВСУ разместил опровержение на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta).

«ВС РФ находятся в Новой Каховке», - заявили в руководстве ВСУ.

Сообщения об уходе российских подразделений в Генштабе украинской армии объяснили «некорректным использованием имеющихся данных».

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал сообщения украинских СМИ ложным вбросом от Генштаба ВСУ. По его словам, российские военные в Новой Каховке и других пунктах дислокации на левом берегу Днепра остаются на месте, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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