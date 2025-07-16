В России заблокировали почти 5 тысяч сайтов под видом гослотерей

Около пяти тысяч мошеннических ресурсов под видом государственных лотерей заблокировали в России в первом полугодии текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей в стране «Столото».

«"Столото" и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии... обнаружили и заблокировали 4 891 мошеннический ресурс, действовавший под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовавших бренд "Столото"», - отмечается в сообщении.

Всего было выявлено 4 702 мошеннических сайта, 126 фейковых постов либо аккаунтов и групп в соцсетях, 25 сообщений в мессенджерах, 38 поддельных мобильных приложений.

«Столото» напомнила, что с 2014 года все лотереи в РФ стали государственными, их организуют Минфин и Минспорт, розыгрыши проводятся под надзором Федеральной налоговой службы.

Ранее МВД предупредило, что мошенники используют схемы обмана с фейковыми лотереями и розыгрышами через спам-рассылки, напоминает РЕН ТВ.

