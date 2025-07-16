В Новосибирской области взорвался газ в жилом доме

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 12.30 (08.30 мск) поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр», - указали в ведомстве.

Отмечается, что взрыв прогремел в двухэтажном кирпичном доме. Возгорания не произошло.

Спасатели разбирают обрушенные конструкции. По данным МЧС, пострадала женщина, ее осматривают медики. Под завалами дома могут оставаться еще два человека.

Ранее взрыв газа произошел на шестом этаже многоквартирного дома в центре Курска, пострадал один человек, напоминает РЕН ТВ.

