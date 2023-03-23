The Washington Post: перевес в живой силе и технике позволит России победить на Украине

Эксперты издания отметили значительное преимущество армии РФ над ВСУ в живой силе и технике. Резервы позволяют России вести длительный конфликт на протяженном фронте, пишет американская газета.

Положение ВСУ могут спасти оперативные поставки западного оружия, отметили эксперты. Если с этим будут проблемы, украинская армия вряд ли сможет дать достойный отпор подразделениям ВС РФ, подчеркнули аналитики.

Лидеры стран Евросоюза 23 марта поддержали ускоренную поставку вооружений Украине. Также достигнута договоренность о совместных закупках и наращивании военного производства, передает НСН.

