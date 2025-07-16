Зеленский жаловался Трампу на плохую помощь США
Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на плохую помощь США при американском президенте Дональде Трампе. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Зеленский признал военную слабость Украины. По его словам, когда Соединенными Штатами руководил предыдущий президент Джо Байден, у Киева был «мощный пакет сдерживания».
«Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом», - указал Зеленский.
Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп видит в украинском президенте основное препятствие к достижению мира, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru