Зеленский жаловался Трампу на плохую помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на плохую помощь США при американском президенте Дональде Трампе. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Зеленский признал военную слабость Украины. По его словам, когда Соединенными Штатами руководил предыдущий президент Джо Байден, у Киева был «мощный пакет сдерживания».

«Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом», - указал Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп видит в украинском президенте основное препятствие к достижению мира, напоминает РЕН ТВ.

