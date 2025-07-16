За пределами ПДД: Кто должен штрафовать водителей автобуса за телефон за рулем

Штрафовать водителя автобуса за ненадлежащее поведение за рулем должна только сама компания-перевозчик после претензий со стороны властей города, заявил НСН Владимир Валдин.

Аварии на дорогах в основном происходят из-за усталости водителя, пока не было случаев, чтобы это произошло из-за того, что он говорил по телефону, поэтому отдельно регулировать этот момент нет необходимости. Об этом НСН рассказал эксперт ассоциации транспортных инженеров, директор по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин.

Депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилёв предложил увеличить штраф для водителей общественного транспорта за разговоры по телефону с 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета». По его словам, водители не только разговаривают по телефону, но и устраивают видеоконференции, аудио- и видеопереписку, что создает риск аварий. Валдин отметил, что оштрафовать могут только за нарушения ПДД.

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«Водителей и так штрафуют, но то, о чем идет речь, вообще за пределами ПДД. Я думаю, что даже если наладить какой-то отдельный контроль за этим параметром, будет возникать большое количество конфликтов, потому что, вообще-то, автобусов много не только маршрутных. Я не слышал о том, чтобы именно это вызывало проблему, гораздо больше проблем с усталостью водителей, потому что все аварийные случаи были связаны именно с этим. Ни по одному из кейсов не шла речь о проблеме с телефоном, хотя, в любом случае правила запрещают говорить по телефону. Так что это не та проблема, которая требует какого-то отдельного решения. Тут штрафы могут накладывать только города уже на самих перевозчиков, а перевозчики уже разбираются с водителями. В контракте у транспортной компании с городом есть четкие показатели и по внешнему виду водителей, и по соответствию их поведения правилам технической эксплуатации», - рассказал он.

Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев заявил НСН, что если люди старшего поколения по статистике действительно чаще становятся виновниками ДТП, то для них стоит проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию хотя бы раз в два года.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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