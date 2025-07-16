Аварии на дорогах в основном происходят из-за усталости водителя, пока не было случаев, чтобы это произошло из-за того, что он говорил по телефону, поэтому отдельно регулировать этот момент нет необходимости. Об этом НСН рассказал эксперт ассоциации транспортных инженеров, директор по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин.

Депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилёв предложил увеличить штраф для водителей общественного транспорта за разговоры по телефону с 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей, пишет «Парламентская газета». По его словам, водители не только разговаривают по телефону, но и устраивают видеоконференции, аудио- и видеопереписку, что создает риск аварий. Валдин отметил, что оштрафовать могут только за нарушения ПДД.