На территории Луганской Народной Республики за прошедшие сутки зафиксировали одно происшествие из-за подозрительного предмета. Однако, данные не подтвердилась, сообщает Telegram-канал «Марочко Live».

«Зафиксировано 1 происшествие, связанное с подозрительным предметом, информация не подтвердилась» – говорится в сообщении.

В республике произошло шесть пожаров, погибших и пострадавших нет, без гибели и пострадавших.

Из-за обесточивания насосных станций сокращено снабжение по магистральному водоводу Д-1200мм на город Первомайск с населением 19000 человек. Жителям планируют возобновить подачу воды по графику с понедельника, 29 мая.

На фоне дождей в выходнфе синоптики прогнозируют выход воды на пойму на реках Айдар и Деркул.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил «Радиоточке НСН», что нынешнюю ситуацию на передовой можно характеризировать как «битву ресурсов». Он отметил, что, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ. По его словам, Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.



