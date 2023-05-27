Россия наступает под Марьинкой в ДНР, в ЛНР – перебои с водой
ВС РФ загнали украинские войска в руины частного сектора в Марьинке, подтверждают киевские военные аналитики. В ЛНР относительно спокойно.
В Марьинке под Донецком российские военные прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), и они отходят в руины частного сектора, признают украинские военные аналитики.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», положение украинской стороны в Марьинке крайне тяжелое. Российские войска заняли большую часть города, ВСУ оттеснили на западные окраины с разрушенным частным сектором.
Наступление российской стороны в Марьинке идет сразу по нескольким направлениям.
Благодаря атакам с территории шиноремонтного завода и компании ПрАТ «Агроресурс» российские военные смогли продвинуться вперед, «заняв украинский опорник».
«Из сводки генштаба ВСУ: На Марьинском направлении многочисленные атаки противника в районе г. Марьинка. Под огнем позиции ВСУ в районах н.п. Георгиевка и Победа», – цитируют данные Киева российские военкоры.
Аналитики американского Института изучения войны также констатируют наступательные действия РФ северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово — Кременная, на линии Авдеевка — Донецк. Обстрелы украинских позиций зафиксированы на Южном направлении.
«Накануне российские силы нанесли крупномасштабный ракетный и беспилотный удар по территории Украины», - отмечают «Военкоры Русской весны».
На фоне военных действий Украины российские власти продолжают создавать новые добровольческие формирования для приграничных регионов.
На территории Луганской Народной Республики за прошедшие сутки зафиксировали одно происшествие из-за подозрительного предмета. Однако, данные не подтвердилась, сообщает Telegram-канал «Марочко Live».
«Зафиксировано 1 происшествие, связанное с подозрительным предметом, информация не подтвердилась» – говорится в сообщении.
В республике произошло шесть пожаров, погибших и пострадавших нет, без гибели и пострадавших.
Из-за обесточивания насосных станций сокращено снабжение по магистральному водоводу Д-1200мм на город Первомайск с населением 19000 человек. Жителям планируют возобновить подачу воды по графику с понедельника, 29 мая.
На фоне дождей в выходнфе синоптики прогнозируют выход воды на пойму на реках Айдар и Деркул.
Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил «Радиоточке НСН», что нынешнюю ситуацию на передовой можно характеризировать как «битву ресурсов». Он отметил, что, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ. По его словам, Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не сидеть сложа руки». В России и Белоруссии подготовили «ядерный ответ» Западу
- СМИ: Беспилотник атаковал ТЭЦ в Белгороде
- Неизвестный устроил стрельбу на трассе Хабаровск — Владивосток
- Рогов: Запад толкает Зеленского на страшные преступления против России
- СМИ: Армия России прорывает оборону ВСУ в Марьинке
- Бывший генпрокурор Украины признал полный контроль России над Артемовском
- Россия наступает под Марьинкой в ДНР, в ЛНР – перебои с водой
- СМИ: Россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на западные санкции
- В Погранслужбе ФСБ заявили о росте риска провокаций на польской и прибалтийской границах
- Посол Экваториальной Гвинеи предложил открыть прямое авиасообщение с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru