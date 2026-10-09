Власти просят жителей Киева покинуть город

Канализация перестала принимать стоки из Борщаговской громады, не работает общественный транспорт, электричества нет в жилых домах и государственных учреждениях. Без электричества осталась Верховная Рада.

Мэр Киева призвал жителей временно уехать из столицы из-за угрозы масштабного коммунального кризиса. Тем, у кого есть родственники или друзья за городом, он посоветовал перебраться к ним. Кличко предупредил, что проблемы с водопроводной инфраструктурой могут привести к серьёзным последствиям.

К зиме город строит резервные системы отопления и запасается топливом, продуктами и питьевой водой. Однако, по словам Кличко, даже этих мер может оказаться недостаточно, если не сработает ПВО.

Мэр указал, что Киев вынужденно перешел в режим выживания в преддверии зимы из-за участившихся поврежденных после российских ударов мостов и ключевых объектов инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

