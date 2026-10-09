Около 150 россиян вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву

Авиалайнер «Уральских авиалиний» находится в технической неисправности, а резервный борт за пассажирами не прислали. По словам граждан, рейс U6-144 задержан, пока специалисты пытаются починить самолет прямо в аэропорту.

При этом другие рейсы перевозчика продолжают выполняться. Застрявших пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице. При этом неизвестно, когда они вернутся домой.

Ранее стало известно, что пассажиры «Уральских авиалиний» платили лишние 500 рублей за несуществующую услугу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

