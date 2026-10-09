Около 150 россиян вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву
Около 150 граждан России вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву, сообщает Telegram-канал Mash.
Авиалайнер «Уральских авиалиний» находится в технической неисправности, а резервный борт за пассажирами не прислали. По словам граждан, рейс U6-144 задержан, пока специалисты пытаются починить самолет прямо в аэропорту.
При этом другие рейсы перевозчика продолжают выполняться. Застрявших пассажиров обеспечили питанием и разместили в гостинице. При этом неизвестно, когда они вернутся домой.
Ранее стало известно, что пассажиры «Уральских авиалиний» платили лишние 500 рублей за несуществующую услугу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Около 150 россиян вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву
- Пятен нет, а воздух чистый: В Сочи открыли пляжи на после крушения танкера
- Власти просят жителей Киева покинуть город
- СМИ: Врачам закрытых роддомов в Красноярске предлагают работу уборщиками и санитарками
- СМИ: Кличко заявил о переходе Киева в «режим выживания»
- Африканские страны потребовали от Украины вернуть своих граждан
- «Роскосмос» показал, как выглядят далекие звезды и черные дыры
- СМИ: ВС РФ выявила уязвимость систем ПВО Украины
- Минобороны Франции призвало готовиться к «крупному столкновению» с Россией
- Сын Плющенко мог оказаться в сборной Белоруссии по фигурному катанию