В МИД заявили, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине
США хотят максимально затянуть и сделать еще более кровопролитным конфликт на Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Как отметил дипломат, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО в последнее время расширил номенклатуру поставок вооружений Киеву. Так, сейчас ведутся переговоры о предоставлении Украине истребителей F-16.
«Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать еще более кровопролитным», — считает Галузин.
Также замглавы МИД назвал заявления украинских и западных политиков о грядущем «контрнаступлении» ВСУ являются отражением «линии на нанесение России стратегического поражения».
Ранее турецкий журналист Абдулла Мурадоглу высказал мнение, что США заинтересованы в затягивании украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В материале для Yeni Safak обозреватель допустил, что Вашингтон хочет превратить Украину во «второй Афганистан».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru