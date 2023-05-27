В МИД заявили, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине

Как отметил дипломат, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО в последнее время расширил номенклатуру поставок вооружений Киеву. Так, сейчас ведутся переговоры о предоставлении Украине истребителей F-16.

«Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать еще более кровопролитным», — считает Галузин.

Также замглавы МИД назвал заявления украинских и западных политиков о грядущем «контрнаступлении» ВСУ являются отражением «линии на нанесение России стратегического поражения».

Ранее турецкий журналист Абдулла Мурадоглу высказал мнение, что США заинтересованы в затягивании украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В материале для Yeni Safak обозреватель допустил, что Вашингтон хочет превратить Украину во «второй Афганистан».

