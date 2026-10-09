Рост тарифов ЖКХ может привести к подророжанию продуктов и топлива
Рост тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства может привести к увеличению цен на продукты, сообщает NEWS.ru со ссылкой на экономиста Андрея Подойницына.
По его словам, годовая инфляция в России может превысить прогнозируемые показатели. Рост тарифов ЖКХ «тут же отражается на всех остальных ценах». «Мы это видим даже по тому, как слегка подросла текущая инфляция, и уже по итогам года она немного выходит за те рамки, которые прогнозировались ранее», - указал эксперт.
Подойницын считает, что ожидаются и другие плановые повышения цен. «Посмотрим, что будет с топливом — пока оно ведет себя относительно обстоятельств очень и очень прилично», - отметил он.
Тарифы на ЖКХ разогнали инфляцию в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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