Пятен нет, а воздух чистый: В Сочи открыли пляжи на после крушения танкера
Власти Сочи открыли пляжи, которые пришлось закрыть 6 октября после атаки морских дронов на нефтяной танкер «Афрамакс Рио» в Черном море, сообщила администрация города.
Проверки не выявили загрязнения воды нефтепродуктами. По данным Роспотребнадзора, пробы морской воды во всех районах Сочи соответствуют санитарным нормам. Кроме того утверждается, что спутниковый мониторинг не обнаружил нефтяных пятен. Пляжи открыли и в «Сириусе».
По словам главы федеральной территории Дмитрия Плишкина, проверки не выявили следов нефти в морской воде, а уровень загрязнения воздуха не превышает установленных норм.
На танкере, который загорелся вблизи Сочи, может быть до 90 тысяч тонн нефти, при ЧП у Анапы в сумме было девять тысяч тонн, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.
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