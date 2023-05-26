Марочко: у ВСУ начались перебои в поставках оружия и боеприпасов

Украинская армия не может своевременно поставлять провизию и боеприпасы на передовую в ДНР из-за плохой погоды, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что проливные дожди размыли участки грунтовых дорог, которые используют ВСУ. Также погодные условия мешают ВСУ использовать БПЛА для разведки и корректировки ведения огня.