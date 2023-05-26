Марочко: у ВСУ начались перебои в поставках оружия и боеприпасов

Украинская армия не может своевременно поставлять провизию и боеприпасы на передовую в ДНР из-за плохой погоды, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что проливные дожди размыли участки грунтовых дорог, которые используют ВСУ. Также погодные условия мешают ВСУ использовать БПЛА для разведки и корректировки ведения огня.

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Марочко подчеркнул, что подобные неудачи ВСУ вынуждают Украину менять тактику и переходить на работу ДРГ.

До этого редседатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов говорил «Радиоточке НСН», что нынешнюю ситуацию на передовой можно характеризировать как «битву ресурсов». Он отметил, что, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ. По его словам, Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.

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ФОТО: РИА Новости
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