Российские военные сорвали прорыв через фронт диверсионной группы ВСУ
Военные группировки «Юг» сорвали попытку украинской диверсионно-штурмовой группы проваться через линию фронта. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями ... сорвана попытка прорыва ... украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении», — цитирует Астафьева РИА Новости.
Кроме того, авиация «Юга» нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении, скоплению вооружений и техники украинской 24-й механизированной бригады под Торецком, силам 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке.
Также военные РФ уничтожили с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» взводный опорный пункт ВСУ в районе Красногоровки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru