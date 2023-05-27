Российские военные сорвали прорыв через фронт диверсионной группы ВСУ

«Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями ... сорвана попытка прорыва ... украинской диверсионно-штурмовой группы на александро-калиновском направлении», — цитирует Астафьева РИА Новости.

Кроме того, авиация «Юга» нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ на лисичанском направлении, скоплению вооружений и техники украинской 24-й механизированной бригады под Торецком, силам 110-й отдельной механизированной бригады в Авдеевке.

Также военные РФ уничтожили с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» взводный опорный пункт ВСУ в районе Красногоровки.

