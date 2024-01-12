Российскую САУ «Мста-С» усилят по опыту спецоперации

Российская самоходная артиллерийская установка «Мста-С» будет усилена, исходя из опыта ее использования в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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В частности, изменения коснутся конструктива башни — будет усилена ее защита. При модернизации оружия учтут способы борьбы противника с ним на поле боя.

Ранее Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияМодернизацияОружие

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