Российскую САУ «Мста-С» усилят по опыту спецоперации
12 января 202412:53
Российская самоходная артиллерийская установка «Мста-С» будет усилена, исходя из опыта ее использования в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
В частности, изменения коснутся конструктива башни — будет усилена ее защита. При модернизации оружия учтут способы борьбы противника с ним на поле боя.
Ранее Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru