В Госдуме предложили отменить ОГЭ
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ, сообщает РИА Новости.
Как заявил автор инициативы, лидер партии Сергей Миронов, необходимо вернуться к традиционной форме письменных и устных экзаменов, чтобы снизить психологическое давление на учащихся, повысить ответственность педагогических коллективов за объективность оценки знаний, исключив практику списывания.
Миронов также указал, что в партии против ЕГЭ. «Но если ЕГЭ учитывается при поступлении в вузы, то ОГЭ не имеет такого значения», — написал парламентарий.
Ранее стало известно, что в России могут заменить репетиторов бесплатными курсами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru