В Госдуме предложили отменить ОГЭ

Как заявил автор инициативы, лидер партии Сергей Миронов, необходимо вернуться к традиционной форме письменных и устных экзаменов, чтобы снизить психологическое давление на учащихся, повысить ответственность педагогических коллективов за объективность оценки знаний, исключив практику списывания.

Миронов также указал, что в партии против ЕГЭ. «Но если ЕГЭ учитывается при поступлении в вузы, то ОГЭ не имеет такого значения», — написал парламентарий.

Ранее стало известно, что в России могут заменить репетиторов бесплатными курсами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

