СМИ: Провал новых переговоров в Стамбуле грозит распадом Украины

Тяжелая ситуация на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение режима, сообщает Die Zeit.

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По данным издания, правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. При этом армия рискует разделиться на группы. Одни продолжат сражаться против Москвы, другие сдадутся. Третьи — станут искать спасения в сотрудничестве с Россией.

При этом Украина станет неуправляемой и будет представлять собой множество фронтов, воюющих друг с другом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посредничества какой-либо страны, в том числе Турции, на переговорах России и Украины в Стамбуле не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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