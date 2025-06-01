СМИ: Провал новых переговоров в Стамбуле грозит распадом Украины
Тяжелая ситуация на фронте и неудачные переговоры в Стамбуле могут стать причиной нового политического кризиса на Украине, спровоцировав падение режима, сообщает Die Zeit.
По данным издания, правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. При этом армия рискует разделиться на группы. Одни продолжат сражаться против Москвы, другие сдадутся. Третьи — станут искать спасения в сотрудничестве с Россией.
При этом Украина станет неуправляемой и будет представлять собой множество фронтов, воюющих друг с другом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посредничества какой-либо страны, в том числе Турции, на переговорах России и Украины в Стамбуле не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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