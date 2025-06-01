СМИ: Провал новых переговоров в Стамбуле грозит распадом Украины

По данным издания, правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. При этом армия рискует разделиться на группы. Одни продолжат сражаться против Москвы, другие сдадутся. Третьи — станут искать спасения в сотрудничестве с Россией.

При этом Украина станет неуправляемой и будет представлять собой множество фронтов, воюющих друг с другом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посредничества какой-либо страны, в том числе Турции, на переговорах России и Украины в Стамбуле не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

