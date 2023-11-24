ОАК передала Минобороны РФ истребители Су-35С

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в конце июня Министерству обороны РФ была передана очередная партия истребителей Су-35С. В ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ он отметил, что одной из важнейших задач является «контроль за своевременным исполнением гособоронзакза». Он добавил, что неукоснительному соблюдению сроков выполнения плана графика следует уделять пристальное внимание.

Также «Ростех» передал Минобороны РФ первую в 2023 году партию модернизированных 152-миллиметровых гаубиц 2С19М1 «Мста-С», передает «Радиоточка НСН».

